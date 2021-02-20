Новосибирск, , 15:49 — REGNUM Новосибирские коммунисты активно готовятся к выборам в Госдуму РФ, которые состоятся в сентябре 2021 года. Об этом сообщается на сайте регионального отделения КПРФ.

«Сегодня на отчетно-выборной конференции были выбраны кандидатуры для участия в выборах в Государственную думу, которые будет рассматривать Съезд ЦК КПРФ в Москве», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что новосибирский обком КПРФ рекомендовал на выборы в Госдуму РФ список из шести человек: действующего депутата Государственной думы РФ Веру Ганзя, депутата Заксобрания области Романа Яковлева, кандидата в члены ЦК КПРФ Андрея Жирнова, второго секретаря Новосибирского обкома КПРФ Рената Сулейманова, главу Первомайского района Виталия Новоселова.