Москва, , 15:10 — REGNUM Программа Демократической партии США по выведению страны из кризиса может столкнуться со множеством препятствий. Об этом 20 февраля заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев на телеканале «Россия 24».

«Перед администрацией Байдена сегодня действительно стоит проблема выведения экономики из кризиса. Главное, что администрацию связывает этот пакет мер примерно в 1,9 трлн долларов, которая должна формально, может быть, вывести Соединённые Штаты Америки — хотя бы вывести — на докризисные показатели», — заявил Васильев.

Некоторые расчёты показывают, что в качестве меры краткосрочного стимулирования экономики они, может быть, этой цели могут достигнуть, «хотя на сегодняшний день освоение этих 2 трлн долларов может растянуться на протяжение всего 2021 года», отметил он.

«Но здесь есть вторая ситуация, которая начинает всё больше вырисовываться: это падение доверия к администрации деловых кругов США», — указал Васильев.

Напомним, 13 февраля Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа: для импичмента не удалось набрать необходимых двух третей голосов (не менее 67 из 100 сенаторов).