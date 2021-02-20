Москва, , 15:07 — REGNUM Россия, благодаря эффективным мерам, которые принимал президент РФ Владимир Путин, минимизировала риски как от пандемии, так и от санкций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Прошлый год — беспрецедентный по количеству вызовов. Посмотрите, с одной стороны пандемия, с другой — все это повлияло на экономику. Санкции, их никто не отменял, причем, они стали более жесткими. Находясь в состоянии фактической блокады, противодействия пандемии, боролись за свою экономику», — отметил Володин в эфире «Дума ТВ».

Вызовы, с которыми столкнулась страна, еще раз показали, что Россия эффективно развивается.

«Сейчас видим, что страна за счет тех эффективных мер, которые принимал президент, над которыми работало правительство, минимизировала эти риски», — сказал Володин.

В частности, по его словам, снижение экономики составило не многим более 3%, при этом сельское хозяйство демонстрирует рост за 2020 год, а также обрабатывающая промышленность.

Читайте также: Минэкономразвития оценило снижение ВВП России в январе 2021 года