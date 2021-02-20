Москва, , 14:47 — REGNUM Орех — это самый полезный продукт, он содержит множество необходимых человеку веществ. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала «Россия 1».

В орехах есть всё, это самый полезный продукт во всех отношениях, подчеркнул он.

Так, орехи содержат цинк, которого не хватает в организме многих людей. Это один из самых важных микроэлементов. Также в орехах есть селен и хром, но включать их в ежедневный рацион лучше небольшими порциями.

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