Джакарта, , 13:51 — REGNUM Индонезийский Красный Крест подготовил несколько общественных кухонь в Джакарте после наводнения, сообщает Kompas.

«На данный момент мы подготовили ряд точек для общественных кухонь в ряде городских деревень, пострадавших от наводнения, особенно в Восточной, Южной и Западной Джакарте», — говорится в заявлении индонезийского Красного Креста.

Генеральный секретарь индонезийского Красного Креста Судирман Саид посоветовал волонтерам из других регионов Индонезии сохранять бдительность, потому что с марта по апрель 2021 года в ряде областей прогнозируются экстремальные погодные условия.

Судирман Саид и сопровождающие его лица помогали волонтерам готовить пищу в виде риса и жареного цыпленка для пострадавших от наводнения в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, число беженцев в результате наводнения в городе Пекалонган, Центральная Ява, увеличилось до 2672 человек.

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