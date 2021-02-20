Кызыл, , 13:45 — REGNUM В Туве с 19 февраля учреждения культуры, спорта и общественного питания вернулись в обычный режим работы при условии соблюдения санитарно-гигиенических мер. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Кызыла со ссылкой на министерство экономики республики.

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«Спортивным учреждениям, театрам, кинотеатрам теперь разрешено наполнять залы на 100%. Общепит и развлекательные заведения смогут работать после 23 часов при условии полной вакцинации персонала, оказывающего услуги населению», — отметили в мэрии.

Некоторые ограничения сохраняются для детских развлекательных заведений, компьютерных залов, где допускается присутствие одного человека на 2,5 кв. метра площади.

При этом режим особой готовности пока не отменён. Дальнейшее послабление ограничительных мер власти связывают с динамикой заболеваемости и темпами вакцинации.