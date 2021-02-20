Йошкар-Ола, , 13:12 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 20 февраля выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 37 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 498 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Всего выздоровели с начала пандемии 10 194 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 40 человек. 165 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев не было, накануне зарегистрировали два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1139 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 186 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 412 человек, из них у 401 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 33 пациента, при этом госпитализированы 27 жителей Марий Эл, как и днем ранее.