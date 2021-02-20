Воронеж, 20 февраля, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Продажа билетов на фестиваль «Чернозём-2021», который пройдёт в Воронеже с 13 по 15 августа, началась 20 февраля в 12:00, сообщает ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Чернозём-2019

В первый день фестиваля, 13 августа, на двух сценах выступят «Дисциплина Безбольной Биты», «Электрофорез», «Дайте танк (!)», «Громыка», «Кис-Кис», Нуки, Горшенев, Сергей Бобунец, Кипелов и «Алиса». 14 августа га главной сцене выступят «Бригадный подряд», «Эпидемия», «Ундервуд», СерьГа, Вячеслав Бутусов и ДДТ, на малой сцене — группы «Комсомольск», «Буерак», МУККА, «Биртман» и Гречка.

15 августа на главной сцене выступят «Чёрный вторник», «Операция Пластилин», Anacondaz, «Симфоническое КИНО» и БИ-2, на малой сцене — ВИА «Волга-Волга», «Последние Танки В Париже» и «Аффинаж». Даты выступлений хэдлайнеров выбраны не случайно, рассказали организаторы. 15 августа — день памяти Виктора Цоя, и в этот день на фестивале выступит проект «Симфоническое КИНО» при участии Юрия Каспаряна, работавшего с Цоем в группе «Кино».

Как уж сообщало ИА REGNUM, в 2020 году фестиваль не состоялся из-за связанных с коронавирусом ограничений, поэтому купленные на прошлый фестиваль билеты действительны на фестивале 2021 года. Билеты продаются на сайте фестиваля и в воронежских кассах. В Воронеже «Чернозём» в 2021 году пройдёт впервые.