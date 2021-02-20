Мурманск, , 12:25 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области скончались пять ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 914. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, за последние сутки в регионе коронавирус был выявлен еще у 118 человек, в том числе 49 в областном центре, 21 — в Кандалакшском районе, 14 — в Печенгском.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 1349 человек.