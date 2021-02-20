Саратов, , 12:30 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за сутки стали три человека. Таким образом, с начала наблюдения от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончались 622 саратовца. Об этом 20 февраля сообщает облминздрав.

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В числе погибших за минувший день — 73-летний мужчина и две женщины в возрасте 78 и 80 лет. Пацинты страдали сопутствующими заболеваниями различной степени тяжести.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 20 февраля коронавирусная инфекция выявлена у 47 859 человек, за сутки инфицированы 219 жителей. Накануне заболели 220 человек. Выздоровели с начала пандемии 42 882 пациента, или 89,6%, за сутки — 240 человек.

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