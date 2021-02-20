Пекалонган, Индонезия, 20 февраля 2021, 12:13 — REGNUM Число беженцев в результате наводнения в городе Пекалонган, Центральная Ява, увеличилось до 2672 человек, сообщает Detik.
Почти за три недели наводнение затопило части города Пекалонган.
Сильные наводнения произошли на западе, севере и востоке Пекалонгана. 17 городских деревень затоплены из-за сильных дождей.
Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредили об экстремальной погоде в течение следующей недели.
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