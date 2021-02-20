Салехард, , 12:06 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 48 случаев.

Основные очаги заражения на 20 февраля в ЯНАО: Надымский район — 10; Новый Уренгой — 6; Пуровский район — 7.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 20 февраля 36 765 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 478 человек, 395 пациентов с COVID-19 скончались.