Красноярск, , 11:52 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки зарегистрировано 11 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в регионе стали 2695 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выявлено за сутки 180 новых случаев заражения коронавирус, а всего за время пандемии в крае подтверждено 61 220 случаев. Из них к настоящему времени выздоровели 56 493 человека.

«На сегодня 8449 человек под наблюдением врачей (+893 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 697 человек», — отметили в оперштабе.