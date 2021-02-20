Сланцы, Ленинградская область, 20 февраля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Ленинградской области осудили шесть граждан Шри-Ланки, которые незаконно пытались пересечь границу России и Эстонии и проникнуть на территорию Евросоюза на резиновой лодке. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба УФСБ по СПб и ЛО. В Ленобласти осудили уроженцев Шри-Ланки пытавшихся попасть в Эстонию

Как рассказали в УФСБ, шесть граждан Шри-Ланки разработали план незаконного пересечения границы России и Эстонии. Для этого 8 февраля 2020 года они вошли в пограничную зону Сланцевого района Ленинградской области, кусачками проделали дыру в пограничном ограждении и попытались попасть через реку Нарва на территорию Эстонии на резиновой лодке. Но были задержаны.

По факту незаконного пересечения государственной границы РФ Следственной службой УФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

«Данные граждане признаны виновными в покушении на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Каждому из них назначено наказание в виде 1 года 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе.

УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает жителей и гостей города и области о неотвратимости уголовной ответственности за незаконное пересечение Государственной границы РФ.

Видео: пресс-служба УФСБ по СПб и ЛО.