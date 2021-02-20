Мадрид, , 11:00 — REGNUM Опасения муниципалитетов касательно того, что 20−21 февраля снова будут новые митинги, уже ощутимы. 19 февраля в 19:00 в социальных сетях начали циркулировать новые призывы «выйти на улицы» столицы с требованием освободить рэпера Пабло Хаселя, находящегося в тюрьме за преступления, связанные с «прославлением терроризма» и оскорблениями монархии. На данный момент они не уточняют точное место, но Национальная полиция уже в курсе событий и предупреждена.

Информационная служба автономного сообщества Мадрид продолжает сканировать сети, чтобы собрать больше данных о намерениях участников, а также возможных организаторов. Не исключено, что, как и 17 февраля, радикалы приедут из других провинций Испании. Как стало известно изданию, власти рассматривают три возможных места проведения акций протеста: Аточа, Тирсо де Молина или окрестности Пуэрта-дель-Соль и Гран Виа.

Другое предположение заключается в том, что наиболее агрессивные протестующие предпочитают разделиться на небольшие группы и развернуться в разных частях центра города, что потребует большего количества сотрудников полиции и затруднит их работу. Но, как сообщают источники в полиции, уже есть план попытаться максимально свести к минимуму попытки протеста.

Организована гораздо более крупная работа, чем 17 февраля: 300 сотрудников национальной полиции будут следить за безопасностью в центре столицы. Хотя при необходимости численность может увеличиться, поскольку в тылу будет больше полицейских. Им будет помогать муниципальная полиция Мадрида с ее центральными подразделениями безопасности (UCES) и сотрудники группы по предотвращению и реагированию (UPR), а также бригады гражданской безопасности, принадлежащие Главному управлению полиции Мадрида.

К ним присоединятся полицейские в штатском, которые будут сливаться с пешеходами и контролировать ситуацию, чтобы получить доступ к центру города для предотвращения появления на улицах самодельных бомб, ломов или любого другого инструмента, который может быть использован для создания беспорядков.

35 пострадавших сотрудников полиции

Цель состоит в том, чтобы избежать повторения событий 17 февраля, когда 55 человек получили ранения, из них 35 полицейских с травмами различной степени тяжести. Остальные пострадавшие были протестующими и прохожими. В любом случае мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заверил, что город подготовлен к 20 февраля. Для этого городской совет также решил убрать мусорные контейнеры и урны в этом районе, чтобы предотвратить их использование в актах вандализма на улицах.

Ожесточенное сражение на этой неделе обошлось столице недешево. Сам Мартинес-Альмейда 19 февраля заявил, что ущерб, нанесенный магазинам и городской инфраструктуре в результате беспорядков на площади Пуэрта-дель-Соль, составит «около 200 000 евро», 75% этой суммы напрямую связаны с частными заведениями. Член совета сказал, что он изучит «все необходимые действия», чтобы те, кто несет ответственность за ущерб, «заплатили за это», и что таким образом ремонт «не будет осуществляться за счет денег жителей Мадрида».

Со своей стороны, президент автономного сообщества Мадрид Изабель Диас Аюсо вчера подтвердила, что глава правительства Педро Санчес «наслаждается увиденным в качестве «Нерона из Монклоа» в связи с протестами 17 февраля. И добавила: «Монклоа возглавляется несколькими политиками, некоторыми движениями, которые ведут нас к довоенной среде в Испании». По мнению Аюсо, «один с улиц сжигает сосуществование народа Испании, а другой более тонко подстрекает к этому изнутри. Это тот, кто является главой правительства, и кто, конечно же, несет полную ответственность за все, что происходит», указано в заявлениях для esRadio.