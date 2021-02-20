Москва, , 10:44 — REGNUM Биткоин был и остается высокодоходным, но высокорисковым активом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала высказывание предпринимателя Илона Маска, который назвал биткоин почти такой же чушью, что и бумажные деньги.

«В отличие от наличных денег, стоимость которых подкреплена обязательствами центрального банка страны, биткоин представляет собой децентрализованную валюту, стоимость которой формируется исключительно соотношением спроса и предложения на крипторынке, — отметила Скрыль. — Деньги обладают 100% платежеспособностью, но нулевой доходностью, чего не скажешь о биткоине. Биткоин — это высокодоходный, спекулятивный и высокорисковый актив. Никто не спорит, что волантильность биткоина в десятки раз выше, чем у «голубых фишек» (самые доходные акции самых крупных и стабильных компаний — прим. ИА REGNUM)».

Но, как подчеркнула Скрыль, никто не может гарантировать, что доходность криптовалюты будет расти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Сергей Володин заявил, что биткоин выглядит более перспективной валютой, чем бумажные деньги.

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