Соледар, ДНР, , 10:44 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ четыре раза открывали огонь по территории ДНР, выпустив 29 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 19 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным наблюдателей, на горловском и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили 20 мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Украинское», — сказано в сообщении.

Обошлось без разрушений гражданской инфраструктуры. Жертвы среди мирного населения не зафиксированы.

Напомним, за прошедшую неделю ВСУ 17 раз атаковали территорию ДНР, применяя ствольную артиллерию, миномёты и различные типы гранатомётов.

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