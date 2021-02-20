Калуга, 20 февраля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Калужской области более 18 тысяч защитников Отечества получают выплаты по линии Пенсионного фонда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Admobninsk.ru

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По данным ведомства, на учете в органах ПФР области числятся получатели двух пенсий, в том числе 220 участников Великой Отечественной войны, 246 инвалидов вследствие военной травмы и 33 получателя, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

На территории региона проживают 5666 человек, получающие дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО). В указанную категорию входят инвалиды и участники Великой Отечественной войны, вдовы военнослужащих и ряд других лиц. Более 10 тыс. граждан области, выполнявшие свой воинский долг в «горячих» точках, по линии Пенсионного фонда также получают ежемесячную денежную выплату.

По линии силовых ведомств 7351 калужский пенсионер, имеющий трудовой стаж на гражданской службе, получает «вторую» пенсию. Она назначается органами Пенсионного фонда РФ гражданам, уже получающим пенсию за выслугу лет или по инвалидности в силовых ведомствах, при достижении общеустановленного возраста 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин.