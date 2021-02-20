Нью-Йорк, США, , 10:43 — REGNUM Изменения климата на Земле набирают силу — последние шесть лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений за погодой. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил 19 февраля на специальном мероприятии, посвященном возвращению США в Парижское соглашение по климату, его транслировал сайт ООН.

Генсек ООН подчеркнул, что повсюду наблюдаются тревожные знаки. Так, зафиксирован рекордный уровень диоксида углерода, все годы с 2015-го — самые жаркие, во всём мире усиливаются пожары, наводнения и другие стихийные бедствия.

«Если мы ничего не изменим, то столкнемся с катастрофическим повышением уровня температуры на три градуса», — предупредил Гуттереш.

Он приветствовал возвращение США в Парижское соглашение по климату и выразил надежду, что американский президент Джо Байден подтвердит намерение довести до нулевого уровня выбросы парниковых газов к середине столетия.

Соглашение снова действует в том виде, в каком его задумали создатели, подчеркнул генсек ООН.

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