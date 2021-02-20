Москва, 20 февраля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Дизайнер Александр Шторм представил рендеры концепта микроавтобуса Lada Future. Снимки с машиной размещены на сайте iReactor.

IReactor Lada Future

Стоимость машины, по оценке автора компьютерных рендеров, в случае выпуска, начиналась бы от 1,5 млн рублей.

Стоит отметить, что полноценных микроавтобусов АвтоВАЗ практически не выпускал, если не считать «Лада Надежда», которую собирали мелкой серией с 1998 по 2006 год.

Первоначально к сегменту микроавтобусов относились все пассажирские легковые машины с кузовом однообъемного типа. Позже в отдельный сегмент были вынесены минивэны. После этого к микроавтобусам причисляются только те машины, пассажировместимость которых составляет восемь и более человек.

Таким образом, Lada Future находится на стыке минивэна и микроавтобуса.

Ранее АвтоВАЗ представил в России новый Lada Largus. Покупатели смогут выбрать из трёх моделей семейства автомобилей Largus: пассажирский универсал, Cross-версию и фургон.

Читайте также: Назван топ-5 самых популярных автомобилей Lada с пробегом в России