Москва, 20 февраля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Льготная ипотека может быть расширена на покупку участка под строительство частного дома либо на строительство такого дома на уже имеющейся территории. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

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«Изменения предлагается внести в программу «Семейная ипотека под 6% годовых», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве пояснили, что речь идёт об ипотечных кредитах, выдающихся на покупку участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

Проект постановления правительства уже подготовлен и вынесен на общественное обсуждение.

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев выразил надежду на то, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия: «Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению».