Норильск, Красноярский край, , 09:40 — REGNUM Один из пострадавших при обрушении в здании дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики получил тяжёлые травмы и скончался в больнице. Поиски ещё двоих человек под завалами продолжаются, сообщили ИА REGNUM 20 февраля в пресс-службе компании «Норникель».

Следите за развитием событий в трансляции: «Обрушение на обогатительной фабрике в Норильске – все новости»

По данным компании, обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи произошло при проведении ремонтных работ по укреплению конструкции здания.

По предварительной информации, всего под завалами могли находиться шесть человек. Это работники подрядной организации ООО «Норильскникельремонт».

»Норильская обогатительная фабрика продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ», — говорится в сообщении «Норникеля».

Читайте также: Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжёлом состоянии

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение на обогатительной фабрике в Норильске произошло утром 20 февраля. Возбуждено уголовное дело. По данным МЧС, два человека спаслись самостоятельно, четверых пострадавших нашли спасатели и передали скорой помощи. Поиски ещё двоих человек продолжаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Обрушение на обогатительной фабрике: на место ЧП выехал прокурор Норильска