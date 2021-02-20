Сараево, , 09:37 — REGNUM Бремя решения миграционного кризиса должно быть распределено более справедливо по всей Боснии и Герцеговине. Об этом, как передает боснийское новостное агентство Dnevni avaz, заявила 19 февраля комиссар Европейской комиссии по внутренней безопасности Илва Йоханссон, посетив лагерь мигрантов «Липа» в окрестностях города Бихач.

«Мы видим необходимость в более равномерном распределении бремени кризиса мигрантов, чтобы все части Боснии и Герцеговины были вовлечены в управление миграцией», — подчеркнула Йоханссон.

Лагерь «Липа» находится в двадцати километрах от Бихача, вдали от населенных пунктов. В нем неофициально размещено около 800 мигрантов, в основном из Пакистана и Афганистана. Он был частично сожжен в декабре 2020 года, после чего боснийская армия разместила там палатки.

Нелегальные мигранты ранее были в основном размещены в лагере Бира в Бихаче, оснащенного по европейским стандартам. Этот лагерь был закрыт в сентябре 2020 года из-за противодействия гражданам и местных властей.

«Наша ответственность заключается в том, чтобы управлять миграцией упорядоченным образом, чтобы те, кто нуждается, получали международную защиту, а также возвращались в страну происхождения», — указала Йохансон и отметила, что «всегда следует помнить, что даже те, кто не имеет права оставаться в ЕС, имеют свои права и достоинство».