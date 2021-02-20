Казань, , 09:19 — REGNUM В Татарии с 16 февраля установилась аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 9−15 градусов, с минимальными температурами −25…−30, в отдельных районах до — 37 градусов. Ожидается, что морозы продлятся в республике до 25 февраля, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

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Так, 21 февраля, прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый. Ночью и утром температура воздуха составит −24…−29 градусов, при прояснениях −31…−36. Днем — от минус 17 до минус 22 градусов. На дорогах гололедица.

22 февраля ветер сменится на северный, северо-восточный. Температура воздуха ночью и утром −26…−31, при прояснениях −32…−37 градусов. Максимальная температура воздуха днем от минус 19 до минус 24. Гололедица сохранится.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии установилась аномально-холодная погода, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

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