Москва, , 09:08 — REGNUM Недовольство человека своим сном, ощущение некачественного или недостаточного сна может означать, что у него бессонница. Бороться с ней можно самостоятельно или обратившись к врачу, рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов 20 февраля RT.

С медицинской точки зрения бессонница — это ночные нарушения не менее трёх раз в неделю. Они должны иметь дневные последствия: сонливость, снижение работоспособности и внимания, склонность к ошибкам, пояснил он.

Чаще всего сон нарушается на фоне бытовых ситуаций, стрессов, например конфликта с другим человеком. Нервная система возбуждена, и человек не может заснуть. Бессонница проходит, когда налаживаются отношения. Кратковременная бессонница не опасна для здоровья.

Существенные нарушения сна, постоянная бессонница — проявления достаточно серьёзных расстройств нервной системы. Если человек не спит недели, месяц, тогда стоит обратиться к врачу.

Хроническая бессонница поддерживает сама себя. Человек боится неполноценного сна, опасается низкой работоспособности. Врач может прервать этот порочный круг, назначив лечение.

При длительном стрессе, советует сомнолог, до обращения к врачу стоит установить более правильный режим сна. За час до сна исключить телепередачи, умственные и физические нагрузки, чтобы организм подготовился к расслабленному состоянию.

«Второе правило — это режим. Нужно приучать свой организм расслабляться и утром активироваться в одни и те же часы», — сказал Полуэктов.

Третье правило — правильное поведение в постели перед сном. Не рекомендуется смотреть телевизор, работать за компьютером, слушать радио или читать. Допустима сексуальная активность — её сопровождает гормональный выброс, который положительно влияет на нервную систему.

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