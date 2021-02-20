Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Китаю не следует применять силу в водах Южно-Китайского моря для «запугивания соседей», заявил 19 февраля на брифинге пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.

Он выразил обеспокоенность новым законодательством, принятым в Китае, которое разрешает береговой охране поднебесной применять оружие против нарушителей порядка пересечения государственной границы.

«Этот закон может быть использован для запугивания морских соседей КНР», — сказал Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что такое поведение недопустимо, и что морские силы Китая должны относиться к возможным инцидентам «профессионально и ответственно».

Ранее, напомним, Китай направил в акваторию у островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом спора между Китаем и Японией, ещё два патрульных корабля морской полиции.

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