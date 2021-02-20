Киев, , 15:35 — REGNUM Необходимость принятия законопроекта, призванного защитить самобытность и равноправие представителей национальных меньшинств, проживающих на Украине, обсуждалась 19 февраля на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

На совещании присутствовали глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, министр образования и науки Сергей Шкарлет, первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква и депутаты Рады.

По словам Зеленского урегулирование статуса национальных меньшинств поможет защитить их права, поспособствует укреплению общества и защите территориальной целостности и суверенитета страны и сделает национальные меньшинства равноправными на Украине.

«Мы как государство будем защищать традиции, праздники, язык, фольклор национальных меньшинств, но в то же время будем требовать уважения к украинским традициям, языку. Дети любого меньшинства должны знать язык своего народа и украинский», — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь глава МИД Украины подчеркнул, что данный закон поможет украинскому государству на международной арене. Он уточнил, что законопроект поможет защитить права украинских граждан, проживающих за границей.

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Напомним, год назад, в феврале 2020 года, Дмитрий Кулеба, будучи на тот момент вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции заявил, что украинское правительство разрабатывает законопроект о национальных меньшинствах. Он также пообещал, что Киев не станет «затягивать» данный процесс.