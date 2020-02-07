Киев, , 16:24 — REGNUM В правительстве Украины сейчас «активно разрабатывают» новый законопроект о национальных меньшинствах, заявил на брифинге сегодня, 7 февраля, украинский вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Отметим, что Кулеба проводил совместный брифинг с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, который находится с визитом в Киеве, и говорил в т.ч. о венграх украинского Закарпатья, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Кулебы, за разработку закона ответственно министерство культуры, молодежи и спорта. Чиновник пообещал, что документ пройдет и публичное обсуждение, после чего журналисты поинтересовались, когда примерно этот событие состоится.

«Я не могу прямо сейчас сказать, когда он окажется в парламенте, но я уверяю, что Украина не будет затягивать этот процесс», — сказал вице-премьер.

Кулеба также заверил, что Украина остается «преданной» своим международным обязательствам в сфере защиты национальных меньшинств, а также «гордится и дорожит каждым нацменьшинством, существующем в государстве».

ИА REGNUM напоминает, что на конференции в Страсбуре в конце прошлого года экс-президент Петр Порошенко заявил, что на Украине в принципе не существует проблем для полноценного изучения и использования представителями национальных меньшинств родных языков.