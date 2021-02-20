Новосибирск, , 05:53 — REGNUM На жалобы новосибирцев о том, что дорожники сбрасывают снег с Коммунального моста на лёд реки Обь, в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска заявили, что это вынужденные меры. Они уверяют, что состав противогололёдных смесей безопасен для окружающей среды.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что в мэрии Новосибирска ситуацию, когда погрузчик скидывает грязный снег с Октябрьского моста в реку Обь, назвали форс-мажором.

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На очередные появившиеся в социальных сетях видео с аналогичными действиями дорожников в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса ответили, что первостепенная задача дорожников — сгрести и вымести снег с проезжей части, обработать её противогололёдными материалами и сформировать валы, чтобы уже потом их вывезти.

«Во избежание сильных заторов на сужениях проезжей части моста из-за наличия на нём снежного вала были приняты данные вынужденные меры», — сообщили «Новосибирским новостям» в департаменте, добавив, что состав антивогололёдных материалов, которыми обрабатывают проезжую часть Октябрьского моста, не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии, комментируя первое появившиеся видео со сбросом снега в реку Обь, утверждали, что машинист, находясь в ситуации форс-мажора, пытаясь ускорить процесс очистки тротуарной части Октябрьского моста, самовольно принял решение сбросить часть снега. Также власти заявляли, что по данному факту проведён разбор и составлена беседа о недопустимости таких действий при уборке проезжей части.

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