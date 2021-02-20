Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Помощь в борьбе с «российской агрессией» пообещал оказать Украине министр обороны США Ллойд Остин. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Пентагона.

Глава американского министерства провел телефонные переговоры с главой украинского оборонного ведомства Андреем Тараном. Остин подчеркнул, что США продолжают активно поддерживать «суверенитет и территориальную целостность Украины». При этом глава Пентагона заявил, что Киев должен провести реформы в оборонной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина готова углубить системное взаимодействие с американскими властями и стать одним из ключевых союзников США в регионе Черного моря, «на восточном фланге сил НАТО».

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