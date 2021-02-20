Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп приглашён в качестве спикера на ежегодную конференцию консервативных кругов Республиканской партии, сообщила 19 февраля газета Washington Examiner со ссылкой на председателя Американского консервативного союза Мэтта Шлаппа.

«У меня всегда были с ним хорошие отношения, мы всегда поддерживали контакты, я надеюсь, что (участие Трампа — ред.) получится», — сказал он.

Шлапп добавил, что Трамп «заслуживает того, чтобы его услышали».

Другие источники отметили, что бывший американский лидер рассматривает возможность своего участия в конференции. По их мнению, выступление в городе Орландо (штат Флорида) может стать самым крупным для Трампа с момента ухода из Белого дома. Конференция консерваторов пройдёт с с 25 по 28 февраля.

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