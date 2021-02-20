Биробиджан, , 03:05 — REGNUM В Еврейской автономной области за последние 24 часа выявили три случая заражения коронавирусом (днём ранее — четыре). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 4293 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Читайте также: Проценко рассказал об исследовании метода выявления COVID-19 по кашлю

Медики закрыли в связи с выздоровлением пациента ещё три больничных листа. За всё время с болезнью справились 4091 человек. Жертвами COVID-19 стали 118 жителей Еврейской АО.

В инфекционных госпиталях проходят лечение 28 пациентов. Из 88 ковидных коек в стационарах заняты 28 (31,8%). Ещё 56 носителей коронавируса лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, госпиталь для больных с COVID-19 в московском посёлке Коммунарка принимает участие в исследовании, имеющем целью определить возможность выявления коронавируса у пациентов по кашлю. Об этом рассказал 19 февраля в эфире телеканала «Россия 1» главный врач учреждения Денис Проценко.