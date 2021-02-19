Нейпьидо, 20 февраля, 2021, 00:46 — ИА Регнум. В Мьянме за прошедшие сутки выявили 19 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает министерство здравоохранения и спорта страны.

European Commission DG ECHO Рохинджа, Мьянма

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Отмечается, что за 19 февраля в республике провели 1117 тестов на выявление инфекции. Это гораздо ниже, чем в начале февраля — тогда проводилось около 10 тыс. исследований ежесуточно. Таким образом, не исключено, что снижение заболеваемости связано с уменьшением количества ежедневно проводимых тестов.

Всего с начала пандемии в Мьянме выявили 141 728 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 131 209 пациентов, их выписали из медицинских учреждений Мьянмы. Еще 3194 человека с болезнью не справились и скончалась.