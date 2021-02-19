Хьюстон, США, , 23:44 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» не сможет сыграть с «Индианой Пэйсерс» в запланированную дату. Согласно данным журналиста Шэмса Чарании, власти штата Техас приняли решение отложить встречу, запланированную на 20 февраля, из-за чрезвычайно сырцовых погодных условий в регионе и вызванных последствий.

О новой дате проведения встречи будет сообщено позже.

Ранее по аналогичной причине «Хьюстон» не смог сыграть против «Далласа», встреча должна была состояться 19 февраля.

По данным американских СМИ, рекордные морозы в южных штатах США продержаться еще в течение ближайших нескольких дней. 17 февраля обрушившееся на Техас снежная буря начала успокаиваться. Отмечается, что на данный момент снегом покрыто около 71% всей территории США.