Тегеран, 19 февраля 2021, 23:40 — REGNUM Об обнаружении МАГАТЭ следов урана на двух ядерных объектах в Иране сообщило 19 февраля Reuters.
Об этом рассказали агентству «несколько дипломатических источников». Следы урана были найдены во время осенней инспекции МАГАТЭ. Отмечается, что следы урана найдены на двух объектах.
Напомним, год назад у МАГАТЭ возникли вопросы к двум объектам, на которых могли содержаться незадекларированные Тегераном ядерные материалы. Агентство получило к ним доступ в сентябре, но не заявляло по итогом инспекции об обнаруженном уране.
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