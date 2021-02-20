Тегеран, , 08:04 — REGNUM 19 февраля президент Ирана Хасан Рухани призвал к принятию скорейших мер по оказанию помощи в пострадавших от землетрясения районах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В телефонном разговоре с генерал-губернатором иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед Хоссейном Калантари президент подчеркнул необходимость использования всех возможностей для осуществления операций по оказанию помощи в пострадавшем от землетрясения регионе, а также временного расселения людей, чьи дома повреждены.

Он отметил, что в связи с холодным сезоном спасатели должны ускорить оказание услуг населению пострадавших от землетрясения районов.

17 февраля подземный толчок силой 5,6 балла по шкале Рихтера потряс города Ясудж и Сисахт в иранской провинции Кохгилуйе и Бойер-Ахмад на западе страны. Землетрясение произошло в 22:05 по местному времени. Мощное землетрясение оборвало электросеть и водопровод, а также нанесло ущерб жилым домам.