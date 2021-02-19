Москва, , 23:30 — REGNUM После прошедших в Московской области снегопадов коммунальные службы столицы вывезли из города порядка 25 млн кубометров снега, сообщил 19 февраля глава муниципалитета Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Коммунальные службы, на мой взгляд, справляются с этим вызовом, хотя, конечно, вы видите, какие снежные горы в городе до сих пор еще находятся, мы постоянно вывозим, и уже было утилизировано около 3 млн кубометров снега, а всего было вывезено около 25 млн, просто космические масштабы», — сказал Собянин.

Напомним, с 13 февраля в столичном регионе наблюдаются мощные снегопады, вызвавшие транспортные проблемы в Москве, дошедшие до десятибалльных пробок на улицах столицы.

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