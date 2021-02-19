Анкара, , 23:15 — REGNUM Турецкая полиция получила на вооружение первый из девяти запланированных ударных вертолетов Т129 ATAK FAZ-2, сообщил 19 февраля министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на своей странице в Twitter.

Девять вертолетов этого типа заказаны для Главного управления безопасности турецкого МВД.

Применять эти ударные вертолеты МВД Турции планирует в контртеррористических операциях, проводящихся совместно с турецкой армией.

Напомним, испытания модернизированного варианта ударного турецкого вертолета ATAK FAZ-2 завершились в январе 2021 года и тогда же стартовало их производство. От армейского ударного вертолета T129 ATAK он отличается наличием комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы предупреждения о ракетной атаке.

Справка ИА REGNUM: турецкий ударный вертолет T129 ATAK является лицензионной копией итальянского вертолета AW129 Mangusta, разработанного в 1980-е годы. В базовом варианте Т-129 вооружен трехствольной 20-мм автоматической пушкой и подвесными контейнерами для ракет разных типов.

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