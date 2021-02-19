Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Мировой рынок зеленых облигаций, скорее всего, продолжит стремительно расти, так как в этом заинтересована новая демократическая администрация США, заявившая о возвращении в Парижское соглашение и о поддержке климатической политики ЕС и тех стран, которые объявили о согласии с планом декарбонизации мировой экономики в середине столетия.

Об этом Дженнифер Лэйдлоу и Фрэнсис Гарридо пишут в статье «Новая администрация США стимулирует выпуск зеленых облигаций для достижения цели нулевых выбросов» для портала американского информационного холдинга S&P Global.

Несмотря на то, что зеленые облигации (инструмент, который используется для финансирования экологически безопасных проектов, таких как ветряные и солнечные электростанции) составляют крошечную долю общего рынка ценных бумаг, доля эта быстро выросла за последние восемь лет, практически с нуля в 2012 году до $282,05 млрд в 2020 году. Такие цифры приводит организация Climate Bonds Initiative, которая занимается продвижением «зеленых» инвестиций.

С марта 2020 года, в разгар пандемии короновируса, на рынке зеленых облигаций наблюдался резкий спад, так как эмитенты отдали предпочтение выпуску социальных облигаций — долговым инструментам, которые финансируют социальные проекты, включая строительство доступного жилья, развитие здравоохранения и образования. Однако уже к концу 2020 года зеленые облигации вернули свои позиции превысив уровень $266,5 млрд, достигнутый в 2019 году, чему способствовал выпуск государственных и корпоративных облигаций в ЕС.

По мнению Кей Хоуп, аналитика из Bank of America, корпорации и финансовые компании США исторически не были крупными эмитентами «зеленых» облигаций, но появление президента США Джо Байдена в Белом доме должно оказать положительное влияние на американский рынок.

« Последние четыре года у нас была администрация, которая не особо ценила зеленую повестку , — сказала она. — Поэтому у нас отсутствует регулирование, продвигающее зеленую инициативу, аналогичную имеющемуся в ЕС ».

Байден пообещал занять активную позицию в отношении изменения климата, и в первый день своего пребывания в должности президента США он предпринял меры, направленные на присоединение к Парижскому соглашению, которое стремитсяограничить повышение температуры на планете менее, чем на 2 градуса по Цельсию.

В настоящее время наибольшая доля рынка зеленых облигаций принадлежит Европе: в 2020 году объем эмиссии этого региона составил 151,70 млрд долларов по сравнению с 61,51 млрд долларов в Северной Америке.

« США начнут конкурировать с Европой, если сами начнут выпускать зеленые казначейские облигации. Но я не думаю, что это произойдет до 2023 года », — сказал в интервью генеральный директор Climate Bonds Initiative Шон Кидни.

ЕС в целом опережает другие регионы в борьбе с изменением климата. В 2019 году он представил свое Европейское зеленое соглашение, которое предусматривает не менее €1 трлн устойчивых инвестиций в течение следующих 10 лет. В 2018 году он запустил свой план действий в области устойчивого финансирования, включая создание системы классификации — или таксономии — зеленых инвестиций и стандарта зеленых облигаций ЕС. Пандемия коронавируса усилила приверженность ЕС зеленому финансированию, поскольку он намерен потратить 30% своего фонда восстановления ЕС в размере €750 млрд евро на проекты, связанные с климатом. По словам Кидни, план ЕС станет ключевым фактором роста зеленых облигаций.

Таксономия ЕС также будет играть центральную роль в росте рынка. По словам Хоуп, компании, деятельность которых не считается соответствующей таксономии, могут выпустить зеленые облигации, чтобы получить помощь в финансировании капитальных затрат, направленных на переход к технологиям, включенных в Зеленую таксономию.

Некоторые страны установили нулевые целевые показатели выбросов, что также может потребовать выпуска зеленых облигаций. ЕС, а также Япония, Южная Корея и более 110 стран обязались к 2050 году обеспечить нейтральный уровень выбросов углерода, что означает, что их выбросы не окажут негативного воздействия на окружающую среду; Китай рассчитывает достичь этой цели к 2060 году.

По словам экспертов, это потребует масштабных инвестиций, а зеленые облигации являются одним из инструментов, которые могут способствовать достижению указанных климатических целей.

« Е сли страны серьезно настроены на нулевые выбросы в 2050 или 2060 годах, потребуются огромные инвестиции в новые технологии в масштабах, которых мы никогда не видели , — заявил Томас Тигесен, руководитель отдела исследований климата и устойчивого финансирования шведского банка Skandinaviska Enskilda Banken AB. — Если вы хотите достичь нулевых выбросов не только при производстве энергии, но и во всей цепочке поставок, тогда вам необходимо инвестировать в эти новые области. Правительства также очень сильно заинтересованы в мобилизации частного капитала для преобразования … всех секторов ».

Согласно анализу, проведенному Международной ассоциацией рынков капитала, объем выпуска социальных облигаций вырос в 2020 году и достиг $162,34 млрд по сравнению с $17,81 млрд в 2019 году, в то время как выпуск облигаций устойчивого развития также вырос до $136,40 млрд по сравнению с $40,99 млрд. Облигации устойчивого развития представляют собой гибрид зеленых и социальных ценных бумаг.

Ключевые индексы зеленых облигаций демонстрируют, что они могут противостоять другим ценным бумагам. Индекс зеленых облигаций S&P был выше индекса корпоративных облигаций S&P International на протяжении большей части 2020 года, хотя последний и вырос в конце года. Индекс зеленых облигаций S&P на конец года превысил индекс облигаций S&P500.

Исторически сложилось так, что предложение зеленых облигаций не поспевает за спросом, поскольку институциональные инвесторы все чаще применяют экологические, социальные и управленческие критерии к своим инвестиционным решениям, что приводит к более жестким ценам на долговые инструменты, особенно на первичном рынке при выпуске облигаций.

По словам Кидни, зеленые облигации демонстрируют более привлекательную цену, чем обычные облигации, что доказано их ликвидностью в марте 2020 года на фоне общего краха.

« Зеленые облигации — это золотая пыль, — сказал Кидни. — Это определяет тип ценообразования с узкими спредами (высокой ликвидностью), характерными для многих валют. Из этого можно сделать вывод, что эмиссия будет расти, а инвесторы будут продолжать покупать эти облигации ».

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