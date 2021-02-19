Рим, , 22:16 — REGNUM Единственный способ преодолеть кризис, в котором оказалась Италия — совместная работа всех институтов и органов власти, заявил в пятницу, 19 февраля, премьер-министр Италии Марио Драги.

К сотрудничеству с правительством Драги призвал «парламент, государственные администрации, Счетную палату и все прочие институты страны».

В своем выступлении он отметил, что возлагает особую надежду на получение Италией кредитных средств ЕС. У страны есть шанс заложить фундамент будущего, для этого нужна работа в духе единства, подчеркнул премьер-министр.

Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, ранее получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий войдут в состав правительства. Официальное утверждение правительства Драги в парламенте прошло 18 февраля.

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С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.