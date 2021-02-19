Нижний Новгород, 19 февраля, 2021, 22:01 — ИА Регнум. По итогам января потребительские цены на все группы товаров и услуг в Приволжском федеральном округе в среднем выросли на 0,61% по сравнению с данными за декабрь 2020 года. При этом от уровня декабря 2019 года средние цены товаров во всех наблюдаемых группах выросли на 5,7%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

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Лидирует по темпам роста цен среди всех регионов ПФО Саратовская область — за год инфляция здесь достигла 6,69%. На втором месте находится Пензенская область с показателем роста цен от уровня декабря прошлого года на 6,12%, третье место заняла Нижегородская область — 5,77%.

В Ульяновской области все товары и услуги в среднем за указанный период подорожали на 5,72%, на 5,56% — в Самарской области, на 5,27% — в Кировской области. В Чувашии инфляция составила 5,21%, в Удмуртии — 5,15%, в Марий Эл — 5,14%, в Башкирии — 5,02%.

Меньше чем на 5% все товары и услуги подорожали в Оренбургской области — 4,79%, в Татарии — 4,78%, в Мордовии — 4,51% и Пермском крае — 4,50%.

Только в январе максимальный темп роста цен наблюдается в Чувашии — здесь все товары и услуги подорожали на 0,99% от показателя декабря 2020 года. В Пензенской области за месяц инфляция составила 0,89%, в Нижегородской области — 0,80%, в Мордовии — 0,66%, в Самарской и Саратовской областях — 0,64%, в Оренбургской области — 0,59%, в Татарии и Марий Эл — 0,58%, в Башкирии — 0,54%, в Пермском крае и Ульяновской области — 0,53%, в Удмуртии — 0,51%. Медленнее всех выросла стоимость товаров и услуг в январе в Кировской области — на 0,25%.

Как сообщало ИА REGNUM, цены производителей промышленных товаров в России в январе выросли на 3,5% после роста на 1,5% в декабре, рост в годовом выражении ускорился до 6,7% с 3,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата.

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