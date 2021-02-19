Вашингтон, 19 февраля 2021, 20:17 — REGNUM Готовность к возобновлению переговоров со всеми участниками ядерной сделки с Ираном выразил американский президент Джо Байден 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.
Напомним, «5+1» — это формат Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерная сделка с Ираном), который существовал до выхода США из договора. «5+1» — это Россия, Китай, США, Великобритания, Франция (пять постоянных членов СБ ООН) плюс Германия.
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