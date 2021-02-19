Москва, 19 февраля, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Госдума и правительство РФ изменили подготовку к ежегодному отчету перед нижней палатой парламента.

Government.ru Михаил Мишустин и Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава правительства РФ Михаил Мишустин договорились о начале рабочих консультаций для подготовки к отчету. На первом этапе такие консультации будут включать в себя встречи с комитетами, позднее председатель правительства и вице-премьеры встретятся с фракциями Госдумы.

В таком формате подготовка к отчету проходит впервые, отмечает сайт Госдумы.

Смена формата позволит обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых вопросов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отчет правительства о деятельности состоится 21 апреля.