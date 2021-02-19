Москва, 19 февраля, 2021, 19:17 — ИА Регнум. В мире начинается глобальное повышение стоимости продуктов питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

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На этом фоне следует создать более комфортный ценовой климат на продуктовом рынке внутри России. Добиться этого можно за счет продления уже введенных ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции.

«Я надеюсь, ограничения будут работать на создание в России внутреннего ценового климата, более комфортного, чем в мире. Потому что на мировом рынке начинается восхождение цен на продовольствие. Это связано с инфляцией долларовых активов. То есть с тем, что США не пошли на девальвацию доллара, не дали нормально развиться кризису, и теперь беспрецедентные триллионные вливания в американскую экономику начинают работать на мировом рынке», — заявил Колташов.