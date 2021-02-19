Москва, , 18:55 — REGNUM Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в телефонном разговоре 19 февраля обсудили сотрудничество двух стран и борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В конструктивном и дружественном ключе рассмотрены актуальные вопросы развития российско-венесуэльских отношений стратегического партнёрства. Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мадуро выразил благодарность российской стороне за начавшиеся в феврале поставки в Венесуэлу вакцины «Спутник V».

Венесуэльский лидер также проинформировал Путина о ситуации в республике, в том числе в контексте оказываемого на Каракас внешнего давления. Президент России выразил поддержку усилиям властей Венесуэлы по укреплению суверенитета страны, сообщает пресс-служба.

При обсуждении двусторонней повестки главы государств подтвердили общий настрой на расширение взаимовыгодных связей в различных отраслях.