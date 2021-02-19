Москва, 19 февраля, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Рекордного за последние пять лет роста цен на продукты питания в России можно было бы избежать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «"Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь — все новости»

По его мнению, ключевой причиной повышения стоимости продуктов стало падение курса рубля. Если бы власти не допустили хотя бы второй волны девальвации национальной валюты летом 2020 года, ситуация с ценой на продукты в России была бы сейчас намного лучше.

«Власти должны были во второй половине 2020 года не допускать спекулятивную девальвацию рубля на фоне дорожающей нефти. Этот шаг, примени они его, примени они все возможные и невозможные средства для того, чтобы ударить по рукам спекулянтов и любителей выводить капиталы в офшоры, ударить энергично и быстро, и такого роста цен мы сейчас не наблюдали бы», — заявил Колташов.