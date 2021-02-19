Псков, , 18:18 — REGNUM Количество вакцинированных от коронавируса жителей Псковской области за неделю достигло 13 тыс. человек. Одновременно в регион поставлено около 20 тыс. комплектов препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Вакцинацию первым компонентом препарата прошли уже около 13 тыс. жителей региона. Второй компонент получили порядка двух тысяч человек. В настоящий момент в регионе действует 27 прививочных пунктов. Также в ряде медицинских организаций созданы условия для транспортировки препарата и организации выездной вакцинации.

Напомним, вакцинация от COVID-19 проводится по предварительной записи. Она осуществляется по номеру единой службы «122» с перенаправлением в соответствующую медицинскую организацию, по номерам телефонов колл-центров или регистратур поликлинических отделений, через портал «Госуслуги».

Отметим, по данным Росстата в 2021 году в регионе зарегистрировано 621 028 жителей. В планах у региона привить не мене 60% населения, что составляет 372,6 тыс. человек. Таким образом на данный момент в регионе хотя бы первично привито 3,49% населения.

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