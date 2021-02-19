Иран запускает производство российской вакцины «Спутник V»
Тегеран, 19 февраля, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Иран начнет массовое производство российской вакцины от коронавируса и ее использование для защиты населения страны, заявил 19 февраля глава администрации иранского президента Махмуд Ваези.
«Иран начнет производить российскую вакцину от коронавируса», — цитирует его слова агентство IRNA.
Ваези подчеркнул, что выпуск препарата начнется в рамках ранее достигнутого соглашения с Россией.
По его словам, Тегеран будет использовать для вакцинации населения набор разных препаратов. Будут применены вакцины российской, китайской и индийской разработки.
«Иранское правительство не отдает предпочтение какой-либо из них, главное, чтобы вакцинация спасла жизни иранцев», — заявил глава администрации президента Ирана.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2021 года власти Ирана официально одобрили российскую вакцину «Спутник V».