Тегеран, 19 февраля, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Иран начнет массовое производство российской вакцины от коронавируса и ее использование для защиты населения страны, заявил 19 февраля глава администрации иранского президента Махмуд Ваези.

Mzdnr.ru Вакцина «Спутник V»

«Иран начнет производить российскую вакцину от коронавируса», — цитирует его слова агентство IRNA.

Ваези подчеркнул, что выпуск препарата начнется в рамках ранее достигнутого соглашения с Россией.

По его словам, Тегеран будет использовать для вакцинации населения набор разных препаратов. Будут применены вакцины российской, китайской и индийской разработки.

«Иранское правительство не отдает предпочтение какой-либо из них, главное, чтобы вакцинация спасла жизни иранцев», — заявил глава администрации президента Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2021 года власти Ирана официально одобрили российскую вакцину «Спутник V».