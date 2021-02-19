Архангельск, 19 февраля, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Более 20 тысяч жителей Архангельской области сделали прививку от COVID-19, полный вакцинальный комплекс завершили более двух тысяч человек. Об этом в ходе брифинга сообщил и.о. министра здравоохранения региона Александр Герштанский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина против коронавируса

«Процесс идет, сложность вызывает соблюдение холодовой цепи и своевременная доставка вакцины на удаленные территории. Частично эту проблему удалось решить за счет мобильных морозильных установок», — сообщил глава минздрава.

В настоящее время в регионе открыты более 35 вакцинальных пунктов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о проблемах с транспортировкой вакцины заявили власти Коми.