Рязань, 19 февраля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Более 21 тысячи добровольцев сделали прививки от COVID-19 в Рязанской области. Вакцинация проходит на базе 40 стационарных пунктов, сообщили ИА REGNUM 19 февраля в пресс-службе правительства региона.

Donland.ru Вакцинация от коронавируса

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Специалисты оценивают ситуацию по распространению коронавирусной инфекцией как стабильную, отмечено снижение ежесуточного прироста новых случаев COVID-19. С начала массовой вакцинации прививки сделали 21 тыс. 160 человек, из них 5190 уже прошли два этапа. Желающих привиться обслуживают 40 стационарных пунктов и четыре мобильные бригады на базе областной клинической больницы, Шацкой межрайонной больницы, Сасовского и Ряжского межрайонных медицинских центров.

С начала пандемии в Рязанской области подтверждены 23 тыс. 778 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 21 тыс. 818 человек, скончались 275 пациентов.